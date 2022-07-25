"Схватил за руку и затащил в кусты": карагандинца подозревают в насилии над девочкой

Иллюстративное фото: pexels.com

В Караганде задержали мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетней, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, заявление к ним от 51-летнего жителя Караганды поступило 24 июля.

"Он сообщил, что около 19.00 часов неизвестный схватил за руку его 13-летнюю дочь, затащил в кусты и попытался совершить сексуальное насилие. Но после криков девочки и окружающих злоумышленник отпустил ребенка и скрылся", - отметили полицейские.

С целью установления личности подозреваемого и его поимки, стражи порядка начали отрабатывать кварталы, прилегающие к месту происшествия.

В ходе тщательной проверки в одном из дворов по "горячим следам" они задержали 36-летнего подозреваемого.

Начато досудебное расследование по ч.4 ст.121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней). По данной статье мужчине грозит 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Сейчас он водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980050-shvatil-za-ruku-i-zataschil-v-kusty-karagandintsa-podozrevayut-v-nasilii-nad-devochkoy/