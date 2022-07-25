Водители устроили драку на дороге в Туркестанской области

Поврежденное авто. Фото: ДП Туркестанской области

В Кентау стражи порядка при патрулировании улиц заметили водителей, которые дрались на проезжей части. Правоохранители сразу направились к ним для выяснения обстоятельств. Подробности инцидента рассказали в ДП Туркестанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Стражи порядка разняли мужчин, которые дрались между собой. При этом водитель Toyota Alphard написал заявление на оппонента, который был за рулем Hyundai.

По словам потерпевшего, двигаясь на своем автомобиле, он по неосторожности чуть не сбил женщину, стоявшую на обочине дороги.

В этот момент из Hyundai вышел ее муж и стал избивать его, выражаясь нецензурными словами. Началась потасовка. При этом противник разбил окно его машины и причинил материальный ущерб в размере 200 тыс. тенге.

Было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство". Также установлено, что мужчина управлял Hyundai в состоянии алкогольного опьянения и ранее был лишен водительских прав.

В отношении него теперь проводится досудебное расследование и по ч.2 ст.346 УК РК (Управление ТС лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии опьянения).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1980039-voditeli-ustroili-draku-na-doroge-v-turkestanskoy-oblasti/