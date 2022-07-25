Полиция: Группа злоумышленников вымогала деньги у бизнесменов в Актобе (видео)

Задержание подозреваемого. Кадр из видео: instagram.com/policeaktobe

У предпринимателей города Актобе вымогали денежные средства некие злоумышленники. Полицейские Актюбинской области задержали группу подозреваемых. Об этом сообщается на официальной странице регионального департамента полиции в Instagram.

"Преступная группа, состоящая из шести человек, с внешними признаками деструктивных течений, прикрываясь религией, по надуманным причинам неоднократно вымогала денежные средства у жителей Актобе", – говорится в сообщении полицейских.

Как отметили в ведомстве, деньги вымогались у предпринимателей города.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка и сотрудники ДКНБ задержали подозреваемых. Задержанные были водворены в изолятор временного содержания актюбинского УП.

Сообщается, что по данным фактам начаты досудебные расследования по части 2 статьи 194 УК РК "Вымогательство". Сейчас ведется следствие и проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

"Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества", – добавили представители ДП Актюбинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979978-politsiya-gruppa-zloumyshlennikov-vymogala-dengi-u-biznesmenov-v-aktobe-video/