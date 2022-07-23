КНБ сообщил о задержании крупной партии наркотиков

Фото: КНБ РК

Крупная партия наркотиков задержана 22 июля 2022 года в пункте пропуска "Жібек жолы" Туркестанской области. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета национальной безопасности РК.

По информации ведомства, 22 июля в пункте пропуска "Жібек жолы" Туркестанской области Пограничной службой КНБ при досмотре транспортного средства с применением инспекционно-досмотрового комплекса и служебно-розыскной собаки обнаружен тайник, из которого изъяты наркотические средства весом около 35 кг. Предварительно, это героин.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия", - отметили в КНБ РК.

Напомним, недавно сообщалось, что два автомобиля с наркотиками внутри остановили полицейские в Алматы. Подозреваемых задержали. Был изъят "мефедрон". Стражи порядка проводят расследование по указанным фактам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979883-knb-soobschil-o-zaderzhanii-krupnoy-partii-narkotikov/