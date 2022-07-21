Два автомобиля с наркотиками внутри остановили полицейские в Алматы

Подозреваемые в транспортировке наркотиков в Алматы. Фото: polisia.kz

В разных районах города Алматы полицейские остановили автомобили Daewoo Nexia и Toyota Camry, в которых были обнаружены полиэтиленовые пакеты с "мефедроном", передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что в первом случае автомобиль Daewoo Nexia был остановлен полицейскими в семь утра в микрорайоне Аксай.

За рулем, по данным стражей порядка, находился мужчина 1995 года рождения, кроме него в машине ехал 25-летний пассажир.

"В ходе обыска машины изъяты 39 полиэтиленовых пакета, обмотанных изолентой черного и синего цветов, в которых находились порошкообразные вещества белого цвета, с характерным запахом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "мефедрон".

Молодые люди признались, что подрабатывают закладчиками наркотиков, заказы на которые принимают посредством мессенджера", – отметил начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Действия задержанных квалифицированы следствием по пункту 5 части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Подчеркивается, что за данное наркопреступление грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. На данный момент подозреваемые арестованы.

Другое подозрительное авто полицейские остановили в Медеуском районе города Алматы по улице Оспанова. В этом случае автомобилем Toyota Camry управлял гражданин 1990 года рождения.

"В ходе обыска машины обнаружены и изъяты 4 полиэтиленовых пакета, обмотанных изолентой черного цвета, в которых находились порошкообразные вещества белого цвета, с характерным запахом. Согласно заключению СХЭ, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "мефедрон" в особо крупном весе", – заявил Алмагамбетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979568-dva-avtomobilya-s-narkotikami-vnutri-ostanovili-politseyskie-v-almaty/