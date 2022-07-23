"Увидел демона": мужчину застрелили в Акмолинской области

Подозреваемый. Кадр из видео: КТК

60-летнего жителя Акмолинской области подозревают в убийстве своего соседа выстрелом из охотничьего ружья. Мужчину задержали и то, что он рассказал, удивило следователей, передает КТК.

Трагедия произошла утром, когда 38-летний мужчина собирался на работу и заводил свою "ГАЗель". В какой-то момент из своего дома выбежал сосед и выстрелил в водителя.

Звуки услышала вся округа. Пострадавшего экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По словам подозреваемого, он вдруг увидел в убитом демона. Теперь ему предстоит пройти обследование в психоневрологическом диспансере.

Сейчас стражи порядка проводят расследование. Полицейские говорят, что охотничье ружье, из которого был произведен выстрел, официально зарегистрировано.

"По факту убийства 38-летнего жителя Ерейментау начато досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК. В настоящее время 60-летний подозреваемый, являющийся соседом потерпевшего, задержан. Оружие изъято, установлены свидетели происшествия", - сообщила официальный представитель ДП Акмолинской области Гульнара Пинчук.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979864-uvidel-demona-muzhchinu-zastrelili-v-akmolinskoy-oblasti/