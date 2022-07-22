20-летнему закладчику наркотиков дали 10 лет тюрьмы в Петропавловске

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20-летнего жителя Петропавловска приговорили к 10 годам лишения свободы за совершение преступления, связанного с распространением наркотиков, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, парня задержали в феврале текущего года. При нем было обнаружено 397,62 грамма синтетического наркотика альфа-PVP, также известного под названием "соль".

По месту жительства у задержанного полицейские нашли и изъяли электронные весы и упаковочный материал.

Подчеркивается, что вес изъятой "синтетики" относится к особо крупному размеру.

Следователи выяснили, что 20-летний петропавловец с сентября 2021 года был закладчиком наркотиков в интернет-магазине по продаже "синтетики". Поддерживая связь через мессенджер, он, по данным правоохранителей, неоднократно принимал особо крупные партии психотропных веществ и распространял их.

При этом подчеркивается, что парень действовал не только в Петропавловске, но и в городе Рудном Костанайской области.

Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Жандос Басыбаев пояснил, что действия осужденного были квалифицированы по ч. 3 ст. 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

Преступление относится к категории особо тяжких. Санкция статьи предусматривает наказание в виде 10-15 лет лишения свободы.

Интернет-магазин в настоящее время уже заблокирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979850-20-letnemu-zakladchiku-narkotikov-dali-10-let-tyurmy-v-petropavlovske/