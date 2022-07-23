"Угрожал топором": павлодарка пустила к себе незнакомца и осталась без дома

Ольга Шкребец. Фото: NUR.KZ

В Павлодаре осудили мужчину, который поджег дом горожанки. По словам Ольги Шкребец, она пустила его временно у себя пожить. Мужчина ничего не платил, но помогал ей справляться с тремя огородами. Спустя месяц стал вести себя агрессивно, дело дошло до избиения, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Ольги Шкребец, в сентябре прошлого года мужчина, которого она пустила пожить у себя на даче по рекомендации соседки, избил ее. Угрожая топором, он заставил написать дарственную на два участка. Понимая, что без нотариуса документ не имеет юридической силы, женщина согласилась.

"Он угрожал топором и избил меня. Я чудом вырвалась, успела убежать. Через некоторое время мне позвонила председатель нашего садоводства и сообщила, что у меня горит дом. Потом я узнала, что это он его поджег. Он угрожал систематически, мол, если я не отпишу ему участки, то он сожжет дом", - говорит потерпевшая.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Дом на дачном участке - единственное жилье Ольги. Сейчас от него остались лишь стены. Женщина вынуждена спать в бане, оставлять без присмотра участок не может. Мародеры стали растаскивать металл.

Ольга отмечает, что задержали мужчину не сразу, ей пришлось писать жалобы в прокуратуру. Требовала изолировать обидчика от нее. В итоге уголовное дело удалось довести до суда, где злоумышленнику вынесли приговор.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.202 ч.2 п.1 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога) и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - огласила приговор судья Павлодарского городского суда №2 Айгерим Байсолтанова.

Мужчина ранее уже был судим за убийство. Освободился условно-досрочно, но Ольга узнала об этом лишь после поджога ее дома.

Сейчас павлодарка пытается восстановить жилье, хотя получается с трудом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979849-ugrozhal-toporom-pavlodarka-pustila-k-sebe-neznakomtsa-i-ostalas-bez-doma/