Спецназ задержал с поличным троих мужчин, проникнувших в чужой дом в Алматы

Задержание. Фото: polisia.kz

В Алматы бойцы спецназа задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении серии краж в составе преступной группы, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Заявляется, что подозреваемых задержали с поличным. Мужчины, по данным полиции, пытались разграбить частный дом 34-летнего алматинца: при них были деньги и ювелирные украшения.

Замначальника городского департамента полиции Берик Абильбеков указал, что задержанные – мужчины 1984, 1987 и 1991 годов рождения – все были судимы ранее. По имеющимся данным, группа передвигалась по городу на автомашине марки Toyota Camry.

"Преступная деятельность фигурантов была подтверждена результатами специальных и оперативных мероприятий. Сейчас установлена их причастность к четырем квартирным кражам", – добавил Абильбеков.

Украшения. Фото: polisia.kz

По версии следствия, обворовывали подозреваемые исключительно частные коттеджи, унося с собой технику, сбережения и ювелирные изделия.

Кроме того, в полиции заявили, что задержанные якобы имели постоянные точки сбыта краденого имущества. Скупщиков правоохранители также пообещали найти и привлечь к ответственности.

Подозреваемые, тем временем, были помещены в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства по делу изъяты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979838-spetsnaz-zaderzhal-s-polichnym-troih-muzhchin-pri-popytke-razgrabit-dom-v-almaty/