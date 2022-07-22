Женщину избили на глазах у людей в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

Очевидцы сняли на видео, как мужчина тащит и бьет женщину в Актау. Причем все происходит во дворе дома на глазах у людей. На инцидент обратили внимание в ДП Мангистауской области, передает Lada.kz.

На опубликованном видео запечатлен конфликт между мужчиной и женщиной во дворе дома. По словам автора ролика, молодой человек избивал свою супругу на глазах у детей.

В пресс-службе ДП Мангистауской области сообщили, что изучают видео инцидента, который произошел в 13 микрорайоне Актау.

"По данному факту на пульт "102" вызова не поступало. С жалобой и заявлением никто в полицию не обращался. Видео изучается, участковые инспекторы полиции проводят работу по установлению данных лиц", - отметили в ведомстве.

Напомним, недавно в Алматы на улице жестоко избили девушку. Подозреваемого задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979808-zhenschinu-izbili-na-glazah-u-lyudey-v-aktau/