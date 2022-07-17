Девушку жестко избили на улице в Алматы (видео, 18+)

Место происшествия. Фото: t.me/kris_p_almaty_official

В соцсетях активно обсуждается видеоролик с избитой девушкой, снятый в центре южной столицы. Инцидент произошел сегодня, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Видео с места событий было опубликовано в сообществе kris_p_almaty_original в Telegram.

На кадрах можно заметить, как двое людей поднимают с земле девушку, у которой все лицо в крови, после чего отводят ее в сторону.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Алматы за комментарием по случившемуся.

В ведомстве сообщили, что вопиющий факт избиения женщины был обнаружен в ходе мониторинга социальных сетей.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 293 УК РК. Подозреваемый, являющийся знакомым потерпевшей, задержан.

В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы. Виновный понесет наказание в строгом соответствии с законом. Ход расследования находится на контроле руководства ДП", - сообщили в департаменте.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978864-devushku-zhestko-izbili-na-ulitse-v-almaty-video-18/