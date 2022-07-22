Самокатчиков, которые катались голышом по Алматы, арестовали на 10 суток

Задержанные. Фото: polisia.kz

Алматинские полицейские нашли и задержали парня и девушку, ролик с которыми недавно завирусился в Казнете: пара ездила на самокатах по улицам голышом. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, в специализированном межрайонном административном суде города Алматы состоялся процесс в отношении 25-летней девушки и 19-летнего парня, которые без одежды и нижнего белья разъезжали на самокатах по дорогам мегаполиса.

Начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев рассказал, что обоих правонарушителей задержали стражи порядка Бостандыкского района.

Их поступок квалифицировали по статье 434 КоАП РК ("Мелкое хулиганство"). Материалы направили в суд, решением которого молодых людей арестовали на 10 суток каждого.

Отмечается, что меры были приняты не только в отношении пары.

"Меры административного воздействия также приняты в отношении водителя автомашины Mercedes, 28-летнего гражданина, нарушившего правила перевозки пассажиров (часть 1 статьи 593 КоАП РК).

Его пассажирка из люка авто снимала езду обнаженных людей на свой телефон", - пояснил Ержан Узабаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979795-samokatchikov-kotorye-katalis-golyshom-po-almaty-arestovali-na-10-sutok/