Двое самокатчиков разъезжали голышом по Алматы

Самокатчики. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы водитель авто заснял ночью на камеру двоих людей на самокатах, которые ехали по дороге будучи абсолютно голыми. Ролик опубликовали в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео было опубликовано в сообществе kris_p_almaty_official в Telegram. В кадре можно заметить, как двое абсолютно голых граждан – парень и девушка – едут на электросамокатах по обочине дороги, после чего сворачивают в сторону.

В описании к посту говорится, что действие происходило ночью на пересечении проспектов Аль-Фараби и Желтоксан.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы за комментарием по случившемуся.

"Вопиющий факт, выявленный в ходе мониторинга социальных сетей, в настоящее время проверяется управлением местной полицейской службы.

Правонарушители непременно будут установлены и понесут наказание в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979556-dvoe-samokatchikov-razezzhali-golyshom-po-almaty/