Гражданина Нигерии задержали в Атырау (видео)

Кадр из видео: ДП Атырауской области

24-летнего гражданина Нигерии задержали в Атырау. Иностранца подозревают в хранении и перевозке синтетических наркотиков. Сейчас он водворен под стражу, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Задержание гражданина Нигерии 1998 года рождения провели сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области совместно с региональным ДКНБ.

При обыске автомобиля Chevrolet Cruze было изъято 5 полиэтиленовых пакетов, в каждый из которых было упаковано вещество весом около 1 гр.

Экспертизой установлено, что изъятое вещество является "мефедроном" общей массой 5 гр.

"В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в Атырау. В отношении него проводится досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта)", - добавили в ДП Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979776-grazhdanina-nigerii-zaderzhali-v-atyrau-video/