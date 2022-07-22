Экс-режиссера "Ералаша" приговорили к 14 годам за педофилию

Илья Белостоцкий. Фото: facebook.com/ilya.belostotsky.5

Солнцевский районный суд Москвы приговорил бывшего режиссера киножурнала "Ералаш" Илью Белостоцкого к 14 годам колонии по делу о педофилии, передает Telegram-канал прокуратуры российской столицы.

"С учетом позиции государственного обвинителя Солнцевской межрайонной прокуратуры суд приговорил Белостоцкого к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в заявлении прокуратуры Москвы.

Отмечается, что приговор в законную силу еще не вступил.

Как пишет РИА Новости, заседание суда проходило в закрытом режиме.

Белостоцкий находится под арестом почти два года. Он работал режиссером "Ералаша", и, как отметили в пресс-службе киножурнала, его должность предполагала разовую проектную занятость, которая "всегда контролируется", кроме того, на всех этапах производства присутствует родитель ребенка или его законный представитель.

Ранее в Казахстане в Туркестанской области мужчину осудили за изнасилование 5-летнего мальчика.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979718-eks-rezhissera-eralasha-prigovorili-k-14-godam-za-pedofiliyu/