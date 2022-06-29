Мужчину осудили за изнасилование 5-летнего мальчика в Туркестанской области

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В Туркестанской области вынесли приговор жителю одного из сел, которого обвиняли в изнасиловании 5-летнего мальчика. Мужчину признали виновным и отправили в колонию на долгий срок, передает Первый канал "Евразия".

Как стало известно, мужчина приметил на улице одинокого мальчика и предложил зайти к себе в гости якобы поиграть с его сыном. Но в квартире сельчанин надругался над 5-летним ребенком.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Следователи собрали серьезную доказательную базу: вину подозреваемого подтвердили судмедэкспертиза, показания потерпевших и свидетелей. Ему дали 20 лет лишения свободы.

Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима. С вердиктом мужчина не согласился и намерен его обжаловать.

Напомним, ранее стало известно, что таксиста и его приятеля осудили за групповое изнасилование пассажирки в Уральске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976239-muzhchinu-osudili-za-iznasilovanie-5-letnego-malchika-v-turkestanskoy-oblasti/