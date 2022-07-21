Алматинцев обманули на 15 млн тенге, обещая им несуществующие автомобильные шины

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Более десятка жителей города Алматы обратились в полицию, заявляя, что их обманул некий мужчина, обещавший продать им автомобильные шины и диски прямо со склада. Об этом сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Instagram.

Как отметил начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков, заявление о мошенничестве подали 12 человек.

Сообщается, что злоумышленник называл себя исключительно оптовым поставщиком автомобильных шин и дисков. По данным полиции, он обещал желающим продать дешевый товар прямо со склада.

Стражи порядка выявили подозреваемого – мужчину 1992 года рождения.

"Оплату за товар гражданин Е., 1992 года рождения, получал заблаговременно. Она варьировалась от 500 тысяч до 6 миллиона тенге, в зависимости от объема "покупки", – заявил полицейский.

На данном этапе следствия общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 15 миллионов тенге.

Сейчас в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество". Мужчина водворен в изолятор временного содержания.

"Учитывая следственную необходимость, обращаемся к гражданам, пострадавших от преступных действий гражданина Е. просим связаться с нами по телефонам: 8-700-300-99-96; 8-778-626-11-08", – добавил Ильяс Омирсериков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979549-almatintsev-obmanuli-na-15-mln-tenge-obeschaya-im-nesuschestvuyuschie-avtomobilnye-shiny/