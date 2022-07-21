Авто угнали на глазах у его владельца в Караганде

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Машину угнали на глазах у ее владельца в Караганде. Стражи порядка по "горячим следам" задержали подозреваемых 28 и 30 лет, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Как рассказали стражи порядка, 17 июля в полицию поступило сообщение о том, что на улице Металлургов в Караганде произошел угон легкового автомобиля.

На место происшествия незамедлительно прибыл ближайший наряд полка патрульной полиции.

Здесь 25-летний потерпевший пояснил, что он вернулся с работы и припарковал машину возле своего частного дома.

Занимаясь делами, он увидел неизвестных, которые заинтересовались его автомобилем. На глазах у владельца двое парней сели в салон машины, завели ее и скрылись.

Правоохранители по "горячим следам" задержали угнанное авто, в котором находились двое мужчин 28 и 30 лет. Они дали признательные показания.

Машину вернули владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.200 УК РК "Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979537-avto-ugnali-na-glazah-u-ego-vladeltsa-v-karagande/