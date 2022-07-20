Иллюстративное фото: pexels.com

Конфликт мужчин закончился поножовщиной в Усть-Каменогорске. 33-летнего подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

По информации ведомства, в конце июня текущего года в полицию поступило сообщение о том, что по улице Малая Объездная в Усть-Каменогорске происходит драка между двумя парнями.

В результате 23-летний житель города получил проникающее колото-резаное ранение передней брюшной стенки.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 33-летнего подозреваемого. Он свою вину отрицать не стал.

Проведенным освидетельствованием установлено, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.106 ч.1 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979336-konflikt-muzhchin-zakonchilsya-ponozhovschinoy-v-ust-kamenogorske/