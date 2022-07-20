Жителей Туркестана обманули, обещая помочь получить "безвозмездные субсидии от государства"

Иллюстративное фото: pexels.com

В полицию города Туркестана обратились несколько местных жителей, заявляя, что некая женщина выманивала у них деньги, обещая свою помощь в получении субсидий от государства, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Несколько жителей Туркестана сообщили, что стали жертвами мошенницы.

По их словам, малознакомая женщина заверяла, что поможет получить "безвозмездные субсидии от государства", но требовала за свою помощь по 150 тысяч тенге с каждого.

Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Туркестанские полицейские провели розыскные мероприятия и задержали подозреваемую, которой оказалась одна из местных жительниц.

"Как выяснилось, под предлогом помощи в получении безвозмездных субсидий, подозреваемая обманным путем выманила крупную сумму у трех жителей областного центра, которую потратила на свои нужды", – отметили представители МВД.

Сейчас в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979331-zhiteley-turkestana-obmanuli-obeschaya-pomoch-poluchit-bezvozmezdnye-subsidii-ot-gosudarstva/