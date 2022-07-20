Имущество стоимостью более миллиарда тенге изъяли у ОПГ в Алматы

Фото: официальный сайт прокуратуры города Алматы

Прокуратура города Алматы изъяла у осужденных членов ОПГ в пользу государства имущество на общую сумму более 1 млрд тенге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как пояснили в прокуратуре, в 2017 году суд приговорил членов некой ОПГ за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств.

"Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге, тем самым уклонившись от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Добытые преступным путем денежные средства они вовлекли в законный оборот, путем приобретения имущества.

По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 га с жилым строением почти 1.3 тыс. квадратных метров в одном из престижных районов города. На одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге", – сообщили в прокуратуре города.

Вместе с тем, как установили прокуроры, для увода данного имущества от конфискации преступники воспользовались "серой" схемой: земельные участки были отчуждены в пользу отца одного из осужденных лиц.

Далее недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка. Все это, по данным прокуратуры, делалось для уклонения от исполнения приговора суда.

"В результате ряда мнимых сделок в конечном счете имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц.

Кроме того, для реализации такой схемы одним из промежуточных собственников умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества", – добавили в прокуратуре.

Прокуратура Бостандыкского района Алматы обратилась в суд с просьбой о признании всех указанных сделок и брачного договора недействительными, а также приведении сторон в первоначальное положение.

В итоге иски надзорного органа были удовлетворены в полном объеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979312-imuschestvo-stoimostyu-bolee-milliarda-tenge-izyali-u-opg-v-almaty/