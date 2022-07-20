Медработница справила нужду в лифте ЖК в Нур-Султане

Иллюстративное фото: Michael Prince / Getty Images

В столице наказали медработницу, которая 14 июля в одном из жилых комплексов города справила малую нужду, находясь в лифте. Об этом сообщается на официальном сайте суда Нур-Султана.

В отношении медработницы возбудили административное дело по части 1 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Нур-Султана признал медработницу виновной в проявлении неуважения к обществу и нарушении общественного порядка.

Ее приговорили к административному аресту сроком на 5 суток.

Отмечается, что наказание назначено с учетом степени и характера совершенного деяния, отрицательно влияющего на общественность и направленного на проявление неуважения к обществу, выразившегося в неподобающем поведении.

Постановление не вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979268-medrabotnitsa-spravila-nuzhdu-v-lifte-zhk-v-nur-sultane/