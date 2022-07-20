Личность "жены прокурора" из скандального видео установила полиция Шымкента

Женщина, разговаривающая на повышенных тонах. Кадр из видео: t.me/kozachkow

Казахстанцы активно обсуждают в соцсетях видеоролик, в котором женщина, которая представляется "женой прокурора", ругается с охранником и обещает устроить ему "проблемы". Запись прокомментировали как в прокуратуре, так и в полиции.

Ролик, появившийся в TikTok, опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. В описании указано, что он был снят в Кызылординской области.

В кадре женщина в белом на повышенных тонах общается с охраной и обещает "устроить им проблемы", ссылаясь на то, что якобы является супругой некоего прокурора.

Далее героиня видео высказывает свое недовольство женщине в красном, после чего покидает помещение, в котором происходил конфликт.

На прокомментировали инцидент, заявив, что женщина на видео не является супругой прокурора области.

"В соцсетях распространяется информация о том, что "жена прокурора Кызылординской области "наехала" на охранника". Это не соответствует действительности.

Супруга прокурора области – Бижанова Татьяна Анатольевна. По национальности русская. На указанном видео изображена другая женщина.

Для сведения сообщаем, что распространение клеветнических сведений влечет установленную законом ответственность", – говорится в сообщении ведомства.

Личность женщины в белом на видео в итоге установила полиция Шымкента, разместив комментарий на своей официальной странице в Facebook.

По данным стражей порядка, 19 июля в УП Аль-Фарабийского района поступило заявление от сотрудника охраны. В нем было указано, что 15 июля около 2 часов дня, находясь в здании ТОО, неизвестная девушка выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников охраны, чем оскорбила их.

В итоге личность женщины установили. Ею оказалась местная жительница 1984 года рождения, которая ранее была замужем за неким гражданином, который не является сотрудником прокуратуры. В настоящее время она официально ни с кем в браке не состоит.

"В отношении последней принимаются меры по привлечению к административной ответственности по ст. 434 КоАП ("Мелкое хулиганство" – прим. ред.)", – добавили в Департаменте полиции города Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979254-lichnost-zheny-prokurora-iz-skandalnogo-video-ustanovila-politsiya-shymkenta/