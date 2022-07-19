Мефедрон изготавливали в нарколаборатории близ Кунаева (фото)

Нарколаборатория. Фото: polisia.kz

Подпольную лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков обнаружили недалеко от города Кунаева в Алматинской области, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, нарколаборатория была оснащена необходимым оборудованием, используемым для изготовления синтетического наркотика "мефедрон".

Нарколаборатория. Фото: polisia.kz

Объект представлял собой огороженный участок с двумя нежилыми домами. На его территории были задержаны трое парней в возрасте 21-23 года, один из которых – житель Алматы, двое других – Илийского района.

Нарколаборатория. Фото: polisia.kz

В зданиях стражи порядка обнаружили большое количество пластиковых емкостей с жидкостями, порошкообразные вещества, измерительную шкалу, вытяжки, респираторные маски, цилиндрическую металлическую емкость и так далее.

Нарколаборатория. Фото: polisia.kz

Как сообщил замначальника ДП Алматинской области Ельдар Абдикенов, из общей массы изъятых веществ отобрали образцы для экспертизы.

Нарколаборатория. Фото: polisia.kz

Результаты показали, что это мефедрон, общая масса составила 52,86 грамма. Вместе с тем в зданиях нашли и изъяли около двух тонн прекурсоров.

Нарколаборатория. Фото: polisia.kz

По данному факту проводится расследование. Одного из задержанных поместили под стражу, а в отношении двух других избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Нарколаборатория. Фото: polisia.kz

Нарколаборатория. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979210-mefedron-gotovili-v-narkolaboratorii-bliz-kunaeva-foto/