Два килограмма мефедрона нашли у водителя в Алматинской области (видео)

Изъятые наркотики. Кадр из видео: Polisia.kz

Два килограмма синтетических наркотиков нашли полицейские в автомобиле, который остановили на трассе в Алматинской области, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

17 июля на трассе “Алматы – Оскемен” полицейские задержали автомашину Daewoo Lacetti, за рулем которой находился 24-летний молодой человек - житель Ескельдинского района Алматинской области.

При осмотре автомобиля стражи порядка обнаружили 2 килограмма вещества "мефедрон", данное вещество относится к синтетическим наркотикам. Запрещенные вещества были упакованы в четыре полиэтиленовых пакета.

"24-летний водитель иномарки в настоящее время помещен под стражу в изолятор временного содержания. По факту начато уголовное расследование предусмотренное ст. 296 ч.4 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере”, – сообщил начальник УПН ДП Алматинской области Казбек Мухамедов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979193-dva-kilogramma-mefedrona-nashli-u-voditelya-v-almatinskoy-oblasti-video/