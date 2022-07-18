На 73-летнего незрячего пенсионера напали в Петропавловске

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В Петропавловске в дневное время произошло ограбление, в результате которого пострадал 73-летний незрячий пенсионер. В качестве подозреваемого был задержан ранее судимый мужчина, передает сайт телеканала КТК.

По словам пострадавшего, на него напали на улице.

"Он меня долбанул, я улетел вниз. Я хотел подняться быстро, а на ногу не мог встать – она у меня как отрубленная. Значит, сначала-то была, потом отошла, ничего. Я крикнул ему, говорю: "Ты чего делаешь-то?". Нарочно крикнул ему. "Документы, – говорю, – отдай хоть", - рассказал пенсионер.

Указывается, что 73-летний мужчина возвращался домой из Общества слепых, где проходило мероприятие для инвалидов.

Неизвестный напал сзади, сбил с ног и вырвал барсетку. Незрячий мужчина не смог назвать полицейским никаких примет нападавшего, однако найти его удалось благодаря камерам наружного наблюдения.

В итоге подозреваемого задержали на следующий день во время другого ограбления в продуктовом магазине. Оказалось, что 39-летний мужчина уже был ранее судим за грабеж.

Украденную барсетку инвалиду вернули, однако денег там совсем не было, поскольку пенсионер носил в ней сотовый телефон.

"Деньги хотел. Думал, деньги там, толстая барсетка показалась. В содеянном, конечно, раскаиваюсь. Вернул все. Не знаю, бес попутал какой-то меня.

Все: телефон, барсетку – все пострадавшему вернул, перед ним сильно извиняюсь. Три года на свободе, я вообще не привлекался ни за что. Я не знаю, что меня подтолкнуло", - заявил подозреваемый.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979055-na-73-letnego-nezryachego-pensionera-napali-v-petropavlovske/