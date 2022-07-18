Сотрудница детского сада в Кыргызстане сбила шестерых детей в попытке припарковать машину

Иллюстративное фото: pixabay

43-летняя сотрудница детского сада в одном из районов Кыргызстана в попытке припарковать автомобиль сбила шестерых детей, передает 24.kg со ссылкой на пресс-службу УВД Баткенской области.

Инцидент произошел на территории детского сада "Шумкар" в сельской управе Жаны-Жер Лейлекского района в Кыргызстане. Отмечается, что у женщины не имеется водительских прав.

Самому старшему из шести пострадавших детей - пять лет, остальным по два года. Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Пытаясь припарковать машину, она наехала на детей, игравших на территории. Пострадавшие доставлены в больницу села Кулунду. Пятерым из них по два года, одному - пять лет. Один пострадавший в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979007-sotrudnitsa-detskogo-sada-v-kyrgyzstane-sbila-shesteryh-detey-v-popytke-priparkovat-mashinu/