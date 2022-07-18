Житель Мангистау ударил свою жену при родителях

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Житель Мангистауской области предстал перед судом за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Мужчина ударил супругу, находясь в гостях у своих родителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда, передает "Мой город".

Как рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда, в Каракиянском районе было рассмотрено административное дело в отношении местного жителя.

Находясь в гостях у своих родителей, мужчина ударил жену. Он предстал перед судом по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Однако на заседании нарушитель извинился перед супругой, она простила его. Суд освободил мужчину от административной ответственности за примирением сторон, производство прекращено.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что девушку жестоко избили на улице в Алматы. Инцидент попал на видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978916-zhitel-mangistau-udaril-svoyu-zhenu-pri-roditelyah/