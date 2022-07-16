Младенца в коробке нашли в одном из дворов Караганды. Малыш в тяжелом состоянии

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Новорожденного ребенка, оставленного во дворе дома, нашли в Караганде. Мальчик лежал в картонной коробке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

Сообщение о найденном в коробке малыше поступило в Центральный отдел полиции УП города Караганды 15 июля около 21:00.

Отмечалось, что в одно из медицинских учреждений доставлен новорожденный ребенок мужского пола, найденный во дворе многоэтажного дома. На место прибыла следственно-оперативная группа.

"21-летняя свидетельница пояснила, что вечером вышла из подъезда дома и возле скамейки увидела бумажную картонную коробку, в которой находился завернутый в одеяло младенец. Девушка взяла его на руки и отнесла в ближайшее медицинское учреждение", – сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По словам врачей, младенец родился всего несколько часов назад в домашних условиях. Ребенок недоношенный, в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик находится в перинатальном центре под наблюдением врачей.

Полицейские установили и задержали мать ребенка. Ею оказалась 23-летняя жительница области.

Данный факт зарегистрирован в полиции. На данный момент ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978797-mladentsa-v-korobke-nashli-v-odnom-iz-dvorov-karagandy-malysh-v-tyazhelom-sostoyanii/