Купившая очередь на жилье женщина пришла с разборками в акимат Шымкента

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жительница Шымкента, купившая очередь на квартиру в новостройке, пришла с разборками в акимат, требуя справедливости. Ситуацию прокомментировала руководитель городского управления жилья, передает Otyrar.kz.

Женщина заявила, что отправила 200 тыс. тенге якобы руководителю управления жилья Шымкента Жанат Утебаевой. За эти деньги ей обещали быстрое продвижение в очереди на квартиру в новостройке.

Однако горожанка так ничего и не дождалась. Поэтому пришла в акимат с требованием, чтобы ей вернули деньги или выдали обещанное жилье.

Ее лично встретила Жанат Утебаева. Выяснилось, что женщина стала жертвой телефонных мошенников. Сама руководитель управления жилья к этому делу не имеет никакого отношения.

"Женщина мне говорит, вот, я с вами говорила по телефону и вы попросили деньги. Естественно, я попросила показать номер, после чего позвонила на него.

Каково было мое удивление, когда на том конце провода женщина представилась руководителем управления жилья Жанат Утебаевой, то есть мной.

Я сказала, что хочу получить квартиру, тогда моя собеседница начала ставить условия. Я не выдержала и ответила, что я и есть та самая Жанат Утебаева. Мошенница обматерила меня и отключилась", - поделилась чиновница.

После этого случая госслужащая обратилась в полицию и потребовала наказать лжесотрудницу управления жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978718-kupivshaya-ochered-na-zhile-zhenschina-prishla-s-razborkami-v-akimat-shymkenta/