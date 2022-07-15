12 дней общественных работ получил житель Усть-Каменогорска за кражу смартфона

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Житель Усть-Каменогорска был осужден за кражу смартфона и брелока от сигнализации легкового авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по ВКО.

Как рассказали в ведомстве, 27-летний осужденный после употребления алкогольных напитков с приятелями в квартире одного из знакомых воспользовался тем, что остальные уснули, и обокрал их.

В суде потерпевшие заявили, что обнаружили пропажу уже на следующее утро.

Далее, по данным ДУИС, мужчина пошел на рынок и продал смартфон за символичную сумму, потратив деньги на выпивку.

В итоге суд приговорил его к 300 часам (12,5 дней) общественных работ и принудительному платежу в размере около 46 тыс. тенге.

Сейчас осужденный отрабатывает назначенные часы и убирает главные улицы Усть-Каменогорск.

"Полагаем, что работа в общественных местах даст положительные результаты и выводы для самого осужденного. Ему разъяснены условия и порядок отбывания наказания. Мужчина занимается общественно полезным делом на безвозмездной основе", - отметил замначальника службы пробации города Сымбат Ботаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978716-12-dney-obschestvennyh-rabot-poluchil-zhitel-ust-kamenogorska-za-krazhu-smartfona/