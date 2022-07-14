8-летнюю девочку изнасиловали в Петропавловске

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Днем 13 июля в Петропавловске произошло изнасилование 8-летней девочки. По подозрению в совершении преступления полицейские по "горячим следам" задержали осужденного, отбывающего наказание в колонии-поселении, сообщает прокуратура Северо-Казахстанской области на своем официальном сайте.

В изнасиловании малолетней девочки подозревается 27-летний житель региона, ранее судимый за тяжкие преступления и отбывающий наказание в учреждении минимальной безопасности в Кызылжарском районе.

Мужчина был переведен в колонию-поселение постановлением Атбасарского районного суда Акмолинской области от 2 декабря 2021 года, где его трудоустроили в качестве разнорабочего.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

"По данному факту управлением полиции Петропавловска начато расследование по ст.120 ч.4 УК РК (Изнасилование в отношении малолетней). По делу проводятся необходимые следственные действия, назначена группа процессуальных прокуроров", - сообщили в надзорном органе.

Здесь добавили, что прокуратурой региона также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц уполномоченных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978459-8-letnyuyu-devochku-iznasilovali-v-petropavlovske/