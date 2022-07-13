Заключенный ударил сотрудника колонии и получил еще 4 года к сроку в Карагандинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Четыре года добавили осужденному к сроку после нанесения удара сотруднику одной из колоний в Карагандинской области. Суд по этому делу состоялся 8 июля, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

32-летний мужчина предстал перед судом за нанесение телесных повреждений сотруднику исправительного учреждения.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в АК-159/25 ДУИС по Карагандинской области.

Осужденный, находясь в одной из камер дисциплинарного изолятора, нанес удар сотруднику колонии, в результате чего у него образовалась гематома.

По данному факту было заведено уголовное дело, которое передали в суд.

В итоге мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы. Ему оставалось отбыть год до освобождения. Теперь же осужденный проведет пять лет в учреждении чрезвычайной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978251-zaklyuchennyy-udaril-sotrudnika-kolonii-i-poluchil-esche-4-goda-k-sroku-v-karagandinskoy-oblasti/