Обещал жилье по госпрограмме: мошенник обманул жительницу ВКО на 2,5 млн тенге

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2,5 млн тенге лишилась жительница Восточно-Казахстанской области в попытке получить жилье по госпрограмме - она попала на уловку мошенника, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

35-летняя жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением в конце июня. Она сообщила стражам порядка, что в течение года малознакомый парень под предлогом оказания помощи в оформлении кредита на покупку квартиры по государственной программе обманом завладел ее денежными средствами в сумме 2,5 млн тенге.

Вскоре сотрудникам полиции удалось установить и задержать предполагаемого афериста.

Им оказался ранее судимый 25-летний житель города. В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978240-obeschal-zhile-po-gosprogramme-moshennik-obmanul-zhitelnitsu-vko-na-25-mln-tenge/