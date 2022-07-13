Деньги и украшения на миллион тенге похитил вор у жителя Балхаша

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Житель города Балхаш заявил в полицию о краже – из его квартиры были похищены деньги и драгоценности. Полицейские предположили, что в квартире орудовал опытный домушник, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

15 июня в отдел полиции города Балхаша обратился 43-летний местный житель. По его словам, ночью он ушел из дома, оставив открытой форточку квартиры, расположенной на первом этаже.

"Неизвестный, воспользовавшись данным обстоятельством, через форточку проник в жилище потерпевшего и похитил золотые ювелирные изделия – два кольца, два браслета, кулон, серьги. Также он прибрал к рукам деньги в сумме 100 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила 1 млн тенге", – сообщили сотрудники полиции.

Как предположили стражи порядка при осмотре места происшествия, действовать здесь мог опытный домушник.

2 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 30-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за имущественные преступления.

"Он дал признательные показания, пояснив, что похищенные ювелирные изделия сдал в ломбард, а наличность использовал для собственных нужд", – добавили полицейские.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража", ведется расследование.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, а полицейские устанавливают причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978223-dengi-i-ukrasheniya-na-million-tenge-pohitil-vor-u-zhitelya-balhasha/