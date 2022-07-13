Незаконную игру в рулетку с участием крупье организовали в Алматинской области

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В Алматинской области выявлен факт незаконного установления в нескольких игорных заведениях столов-рулеток без соответствующих разрешительных документов. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что житель Алматинской области организовал незаконную игру в рулетку с привлечением крупье.

Здесь отметили, что залам, расположенным на территории региона, разрешено осуществлять деятельность, связанную только с игровыми автоматами.

"Однако организаторами заведения с целью извлечения дохода были использованы рулетки, работающие с участием крупье, что является нарушением Закона РК "Об игорном бизнесе", так как участие представителей за игровыми столами разрешено только для казино", - пояснили в АФМ РК.

В настоящее время по данному факту проводится расследование. Другую информацию в соответствии со статьей 201 УПК РК в ведомстве не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978217-nezakonnuyu-igru-v-ruletku-s-uchastiem-krupe-organizovali-v-almatinskoy-oblasti/