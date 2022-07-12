Астанчанина задержали с крупной партией наркотиков в Жамбылской области (видео)

Задержание подозреваемого. Кадр из видео: polisia.kz

На трассе "Алматы – Екатеринбург" в Жамбылской области полицейские остановили машину, за рулем которой находился 41-летний житель Нур-Султана. В багажнике было обнаружено более 3 килограмм гашиша, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Подозреваемый был задержан во время проверки автотранспортных средств, выезжающих и въезжающих на территорию Жамбылской области.

Как сообщили представители МВД, на 360-м километре автотрассы республиканского значения "Алматы – Екатеринбург", недалеко от поселка Шыганак был остановлен автомобиль марки "ВАЗ-21014" под управлением 41-летнего жителя столицы.

Отмечается, что в ходе осмотра машины из салона был изъят белый полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось наркотическое средство "гашиш" общим весом 3 килограмма 30 грамм.

По данным полиции, задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания Кордайского района.

"По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества".

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников данного преступления", – рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978104-astanchanina-zaderzhali-s-krupnoy-partiey-narkotikov-v-zhambylskoy-oblasti-video/