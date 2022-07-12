Разыскиваемого 12 лет казахстанца задержали в Москве. Его подозревают в коррупции

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Болат Алтынбеков, которого подозревают в совершении коррупционного преступления, был задержан в Москве. Мужчина находился в международном розыске с 2010 года, сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы.

В ведомстве отметили, что уделяют особое внимание розыску тех, кто скрывается от уголовного преследования. Подчеркивается, что некоторые из них скрываются за пределами страны.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества, правоохранительными органами Российской Федерации совместно с Антикоррупционной службой и Интерполом МВД Республики Казахстан был задержан Болат Алтынбеков, который подозревается в совершении коррупционного преступления.

Как отметили в Антикоре, международный розыск Алтынбекова осуществлялся с 2010 года. Чтобы скрыться от следственных органов, мужчина изменил свою фамилию с "Алтынбеков" на "Алшер", выяснили сотрудники ведомства.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, инициирована процедура его экстрадиции в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977985-razyskivaemogo-12-let-kazahstantsa-zaderzhali-v-moskve-ego-podozrevayut-v-korruptsii/