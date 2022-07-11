Чиновники опровергли информацию АФМ о хищении 171 млн тенге в Жамбылской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Управление образования акимата Жамбылской области опровергло информацию Агентства РК по финансовому мониторингу о хищении 171 млн тенге в рамках проекта "Жас Маман", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как пояснили в ведомстве, в 2020 году для закупа оборудования единым организатором по госзакупкам - управлением энергетики акимата Жамбылской области, был проведен конкурс.

В итоге был заключен договор между колледжем и компанией "Ай-Дин Тараз курлыс". По первым двум лотам оборудование было принято.

"Что касается третьего лота - оборудование не соответствовало требованиям и технической спецификации. О чем в Департамент внутреннего государственного аудита (ДВГА) по Жамбылской области сообщила сама администрация колледжа.

На основании предписания ДВГА в приеме оборудования было отказано. В настоящее время в связи с этим идут судебные процессы. Но факта хищения средств нет. Просим не распространять недостоверную информацию", - обратились в Управлении образования акимата Жамбылской области.

Здесь добавили, что держат на контроле прозрачность распределения средств и вопрос оснащения колледжей качественным оборудованием.

Напомним, сегодня в АФМ сообщили, что в Жамбылской области расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования на сумму более 171 млн тенге, которые были выделены в рамках проекта "Жас маман".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977929-chinovniki-oprovergli-informatsiyu-afm-o-hischenii-171-mln-tenge-v-zhambylskoy-oblasti/