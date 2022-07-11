Уголовное дело по факту хищения 171 млн тенге в сфере образования расследуется АФМ

Кадр из видео: АФМ РК

В Жамбылской области расследуется уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в сфере образования на сумму более 171 млн тенге. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что сотрудниками Департамента АФМ по Жамбылской области установлен факт хищения бюджетных средств на сумму более 171 млн тенге.

Деньги выделялись в рамках проекта "Жас маман", целью которого является модернизация колледжей и вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов.

"В настоящее время в рамках уголовного дела проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение", - пояснили в АФМ РК.

Иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977813-ugolovnoe-delo-po-faktu-hischeniya-171-mln-tenge-v-sfere-obrazovaniya-rassleduetsya-afm/