Разбойное нападение на инкассаторов в Акмолинской области: похищены миллионы тенге

Кадр из видео: ДП Акмолинской области

7 июля в Шортандинском районе на двух инкассаторов, обслуживающих круглосуточные терминалы для оплаты платежей, было совершено разбойное нападение. Похищено 14 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 7 июля около 12.00 часов в селе Бозайгыр после снятия денежных средств в терминале на заднее сиденье автомашины с инкассаторами проник неизвестный в медицинской маске.

Он, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынудил их проехать на окраину населенного пункта и завладел 14 млн тенге.

По данному факту было начато досудебное расследование по ст.192 ч.4 п.2 УК РК (Разбой).

В течение суток задержаны двое подозреваемых, которыми оказались жители города Косшы в возрасте 24 и 27 лет. Выяснилось, что мужчины ранее работали в данной инкассаторской фирме.

В ходе следственных действий подозреваемые рассказали, где спрятали похищенные деньги, которые были найдены на берегу реки Нура в селе Тайтобе.

На период следствия фигуранты арестованы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977875-razboynoe-napadenie-na-inkassatorov-v-akmolinskoy-oblasti-pohischeny-milliony-tenge/