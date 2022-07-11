Скрывавшегося преступника задержали на берегу реки в ВКО

Разыскиваемый. Фото: ДП ВКО

Скрывавшегося от службы пробации 18-летнего уголовного преступника задержали в городе Алтай на берегу реки Хамир в Восточно-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 25 мая 2022 года отделом полиции района Алтай было вынесено постановление о заведении розыскного дела в отношении 18-летнего уголовного преступника, скрывавшегося от службы пробации.

Молодой житель города Алтай в начале 2022 года был приговорен к ограничению свободы за совершение преступления.

"Решение об объявлении парня в межгосударственный розыск было принято в связи со злостным уклонением от пробационного контроля, а также постоянным отсутствием по месту жительства", - сообщили в ДП ВКО.

Стражи порядка выяснили, что за время, которое молодой человек числился в розыске, он успел совершить ряд преступлений, среди которых кражи денежных средств и сотовых телефонов, а также угон транспортного средства.

Разыскиваемого задержали 7 июля в городе Алтай на берегу реки Хамир. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статьям: 190 (Мошенничество), 188 (Кража), 200 (Угон) УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977820-skryvavshegosya-prestupnika-zaderzhali-na-beregu-reki-v-vko/