Племянница пыталась пенсионерку лишить жилья в Актобе

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актобе 84-летней женщине пришлось судиться с племянницей, чтобы отвоевать свою квартиру. Суд первой инстанции отказал пенсионерке в удовлетворении требований, но затем было принято решение в ее пользу. Подробности рассказали в областном суде, передает "Диапазон".

По материалам гражданского дела, 84-летняя ветеран труда жила в России, своих детей у нее не было.

Племянница уговорила ее продать жилье в Московской области и переехать к ней в Актобе, обещала жить вместе с ней и ухаживать.

Пенсионерка так и сделала. После продажи на ее банковском счете было 2,3 млн рублей. Потом она сняла деньги и купила квартиру за 8 млн тенге, переписав ее на племянницу.

Тогда отношения родственников резко изменились. Зная, что жилье теперь является ее собственностью, племянница стала устраивать скандалы, не хотела жить вместе с женщиной, ничем ей не помогала. При этом у бабушки в Актобе даже не было регистрации.

В итоге пенсионерка обратилась с иском в суд и попросила признания собственности на спорную квартиру. Женщина боялась, что родственница отравит ее в дом престарелых.

В суде первой инстанции пенсионерке отказали в удовлетворении требований. Она обжаловала решение. Областной суд встал на ее сторону.

Коллегия установила, что спорное жилье является для истца единственным, купила она его за свои деньги, поэтому признала за пенсионеркой право собственности на квартиру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977793-plemyannitsa-pytalas-pensionerku-lishit-zhilya-v-aktobe/