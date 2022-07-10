14 человек погибли в результате стрельбы в баре в ЮАР

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По меньшей мере 14 человек погибли в результате стрельбы в баре на окраине города Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике. Также сообщается о пострадавших.

Инцидент произошел минувшей ночью в одном из столичных баров, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По информации местного телеканала eNCA, еще 10 человек получили ранения в результате стрельбы в увеселительном заведении, трое из них находятся в критическом состоянии.

Полицейские заявили, что по данному факту начато расследование.

Напомним, не так давно в ночном клубе в прибрежном городе Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике погибли 22 подростка. Трагедия произошла в результате сильной давки. О трагедии заявил глава государства Сирил Рамафоса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977749-14-chelovek-pogibli-v-rezultate-strelby-v-bare-v-yuar/