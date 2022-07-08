Военнослужащий погиб на полигоне в Акмолинской области

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На полигоне "Майлан" в Акмолинской области произошла трагедия: погиб 21-летний военнослужащий президентского полка "Айбын" Дархан Малик, передает сайт телеканала КТК.

21-летний погибший проходил в полку "Айбын" контрактную службу.

По словам родственников, они несколько часов не могли выяснить точную причину смерти парня.

"Я проснулся от плача мамы. Она что-то говорила неразборчиво. Вначале нам говорили, была авария на Карагандинской трассе. Когда нам звонили, были разные версии. Сначала сказали, что он застрелился, потом сказали, что в него стреляли.

Дархан навел себе пистолетом в голову. Но они точно не знают, они сказали, что им так донесли", - рассказал журналистам родственник Дархана Диас Базылов.

Вскоре стало известно, что младшего сержанта Малика застрелили. В тот день, по текущей версии, он находился на полигоне, где проводились учения. Вместе с сослуживцем Дархан заступил в наряд, должен был охранять солдат и боеприпасы.

После еды они остались вдвоем в полевой палатке. Что именно там произошло, точной информации нет. Заявляется, что солдаты якобы играли с оружием.

"Выстрел был из табельного оружия. Они утром, после того, как весь состав покушал, уехали на занятия. Они вдвоем должны были покушать. И они в этой палатке… Я не знаю, что там случилось.

Они друг друга хорошо знают. Они хорошие товарищи, друзья. Они практически вместе остались на контрактную службу", - сказал представителям СМИ заместитель командующего Силами особого назначения СГО РК.

По словам родных, Дархан с детства мечтал охранять родину, отдал военному делу три года и был готов служить дальше. В марте ему исполнился 21 год, вскоре после этого он женился.

"Он мечтал быть военным. Хотел. Учился. После первого курса колледжа, как закончил, сразу в армию, в Алматы. Потом в Астане служил в армии. Хорошо служил и остался тут. Тут работал", - поведала родственница погибшего Айзада Сейдахметова.

Родственники признались, что в версию об "играх с оружием" верят с трудом. Они рассказали о якобы имевшем место вечернем звонке Дархана. Накануне он якобы просил перевести ему 5 тысяч тенге без объяснения причин.

Отмечается, что президентский полк "Айбын" входит в состав Службы государственной охраны Казахстана. Полк находится в Нур-Султане и Алматы.

Военнослужащие обеспечивают безопасность президента, первых лиц государства и сохранность государственных символов. Также они участвуют в официальных церемониях и протокольных мероприятиях.

В данный момент тело солдата находится в морге. Родственникам не сообщают, когда они смогут забрать и похоронить его.

Кроме того, указывается, что по факту произошедшего проводится судмедэкспертиза. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого взяли под стражу.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977674-voennosluzhaschiy-pogib-na-poligone-v-akmolinskoy-oblasti/