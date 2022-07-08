Признали аварийным за взятку: Кульгинов рассказал, что произошло со стадионом Мунайтпасова

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На брифинге в СЦК акима Нур-Султана попросили прокомментировать информацию Антикора о взятке за признание аварийным стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова – ранее стадион стали демонтировать именно по причине аварийности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я расскажу историю стадиона Кажымукана Мунайтпасова. В 2020 году был проект на капитальный ремонт. Мы объявили конкурс на строительно-монтажные работы и определили подрядчика. В реализации этого проекта, как только подрядчик начал работы, выяснилось, что конструкции не выдерживают нагрузки, и они могут в перспективе создать риск разрушения.

С учетом этого мы наняли экспертов и получили заключение. Чтобы признать объект аварийным, нужно экспертное заключение. Оно у нас имеется – то есть эксперты дали такое мнение.

Но с учетом нового обстоятельства, что произошло в управлении ЧС города, я думаю, мы перепроверим информацию", – заявил аким Алтай Кульгинов.

Он добавил, что стадион в этой части правого берега нужен – в любом случае, на месте нынешнего объекта также появится стадион.

Касательно аварийности – Кульгинов заявил, что пересмотреть ее не могут, поскольку такое заключение дал эксперт.

"Будет ли пересматриваться, я не могу сказать. Нужно просто перепроверить, потому что экспертное заключение есть о том, что признан аварийным объект.

Процедура такова: эксперт дает заключение и процедура согласовывается в госорганах. Наверное, где-то на стадии согласования этот вопрос возник. Уполномоченные органы этим занимаются", – заявил аким.

Также он добавил, что СК "Казахстан", который также сейчас перестраивается, является аварийным на самом деле. На его месте будет объект с таким же спортивным функционалом.

Напомним, что о взятке за признание аварийным стадиона К. Мунайтпасова на днях заявили в Антикоре. В 2021 году при проверке СК "Казахстан" также был зафиксирован факт взятки в 2 млн тенге в ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977623-priznali-avariynym-za-vzyatku-kulginov-rasskazal-chto-proizoshlo-so-stadionom-munaytpasova/