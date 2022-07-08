"Казалось, что он встанет и пойдет": жертва домашнего насилия убила мужа в Экибастузе

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Женщина убила гражданского мужа после очередного скандала, который он ей устроил в Экибастузе. Говорит, что побои наносил регулярно, но она всегда его прощала и молчала. Татьяну приговорили к 8 годам лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

По словам Татьяны, первый муж скончался 15 лет назад от инфаркта. Много лет после этого женщина жила в одиночестве. Вырастила детей, которые сейчас живут в России. Встреча с новым мужчиной перевернула всю ее жизнь.

Он был намного моложе ее, но довольно заботливый и внимательный. Татьяна вспоминает, что не позволял ей поднимать тяжелое, разбирался в сантехнике, строительстве. Встречал с работы, вместе ходили в магазины.

Однако счастье длилось недолго. Со временем мужчина стал избивать Татьяну. Случалось это, как правило, когда он выпивал. В ход шло все, что попадалось ему под руки. Очередной из таких конфликтов и обернулся трагедией.

"Это было перед Новым годом. Предпраздничная суматоха. Я собиралась накрыть на стол, Олег начал скандалить. Он забрал у меня телефон, чтобы я не вызвала никого.

Я пыталась его успокоить, но он запер дверь на ключ и избивал меня. Когда я упала, начал пинать. В какой-то момент он схватил нож, я сопротивлялась, как могла.

Когда он потерял равновесие, я ударила его ножом в грудную клетку. Он умер моментально. Я сразу вызвала скорую помощь. Все произошло так быстро. Я кричала и трясла его, мне казалось, что сейчас он встанет и пойдет, но этого не произошло", - говорит заключенная.

По словам Татьяны, она никогда не понимала женщин, которые терпят домашнее насилие, но в итоге сама оказалась в такой ситуации.

Сожитель приносил цветы, красиво извинялся, поэтому она прощала и отказывалась писать заявление в полицию.

"Первое время в колонии мне было очень тяжело. За то, что я его убила, никогда себя не прощу. Был стресс. Стыд просто съедал меня. Но благодаря психологу учреждения мне стало легче. Говорят, что от тюрьмы не стоит зарекаться.

Я хочу сказать всем девушкам, которые, как и я когда-то, терпят домашних тиранов: бегите, не живите с ними. Человек, который однажды поднял руку, никогда не изменится", - добавила Татьяна.

Женщину осудили на 8 лет за убийство гражданского супруга - это минимально возможный срок. Пока она находится в павлодарской колонии АП-162/1, но в скором времени ее этапируют в женское исправительное учреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977540-kazalos-chto-on-vstanet-i-poydet-zhertva-domashnego-nasiliya-ubila-muzha-v-ekibastuze/