Многомиллионный ущерб нанесла государству кызылординская компания

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В Кызылординской области пресекли деятельность ТОО "Жетіашар" по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ в течение 2018-2021 годов. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, уклоняясь от уплаты налогов, субъекты предпринимательства покупали у организатора незаконной деятельности фиктивные счета-фактуры, оборот которых составил 370 млн тенге.

Как заключили в департаменте госдоходов по Кызылординской области, государству в виде неуплаченных налогов нанесен ущерб в размере 118 млн тенге.

"Решением суда руководитель ТОО Айбек Избасар признан виновным, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев", - сообщили в АФМ РК.

Напомним, ранее стало известно, что в Павлодарской области пресекли факты незаконной выписки счетов-фактур. Следствием установлено, что для этого было создано 13 компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Государству был причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977523-mnogomillionnyy-uscherb-nanesla-gosudarstvu-kyzylordinskaya-kompaniya/