Ущерб государству на 2 млрд тенге нанесли в Павлодарской области

Кадр из видео: АФМ РК

В Павлодарской области пресекли факты незаконной выписки счетов-фактур. Следствием установлено, что для этого было создано 13 компаний, зарегистрированных на подставных лиц. Подробности дела озвучивает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"Следствием установлено, что Легин и Рыжаков создали 13 компаний, которые оформили на подставных лиц. Затем в целях материального обогащения в период с 2019 по 2021 годы выписывали от имени данных компаний фиктивные счета-фактуры в адрес ряда юридических лиц на общую сумму 6,5 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

В результате государству был причинен ущерб на сумму более 2 млрд тенге в виде неуплаченных налогов.

Мужчины предстали перед судом. Вильгельм Легин и Сергей Рыжаков были признаны виновными. Их приговорили к 2 годам 9 месяцам лишения свободы каждого. Также у первого конфисковали более 13 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976512-uscherb-gosudarstvu-na-2-mlrd-tenge-nanesli-v-pavlodarskoy-oblasti/