Неприятный инцидент случился с 23-летней акмолинкой при покупке авиабилета

Иллюстративное фото: pexels.com

Неприятный инцидент случился с 23-летней жительницей города Ерейментау при покупке авиабилета через интернет. Она стала жертвой мошенничества. Подробности рассказали в ДП Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 4 июля в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 23-летняя девушка. Она сообщила, что 28 июня хотела купить билет на самолет из Нур-Султана в Алматы. Увидев в Instagram объявление о скидках, связалась по указанному номеру.

"Менеджер" отправил на телефон жительницы Ерейментау счет, она перевела более 44 тыс. тенге.

При этом девушку предупредили, что из-за загруженности билеты могут поступить позже. В течение недели акмолинка ждала обещанного. Потом стала звонить по номеру, но он оказался отключенным. Тогда она обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.2 УК РК (Мошенничество). Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению подозреваемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1977379-nepriyatnyy-intsident-sluchilsya-s-23-letney-akmolinkoy-pri-pokupke-aviabileta/